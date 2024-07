Colégios estaduais celebram Dia da Família neste sábado

Ato envolve atividades pedagógicas, culturais, administrativas e sociais - Foto: Yasmin Marinho | SEC

Os colégios estaduais da capital baiana e das cidades do interior promovem neste sábado, 6, uma programação voltada para o Dia da Família na Escola, um evento dedicado a fortalecer os laços entre as famílias, a comunidade local e as unidades escolares. A iniciativa é promovida pela SEC.



Para celebrar a data, a pasta preparou ações de acolhimento às famílias e compartilhamentos de informações sobre políticas educacionais, projetos pedagógicos e desempenho dos estudantes. O ato envolve atividades pedagógicas, culturais, administrativas e sociais, visando promover uma interação dinâmica e construtiva entre a comunidade escolar e a família.

A partir do contato direto com mães, pais e responsáveis, a equipe da unidade escolar reforça as informações sobre os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo para que os alunos alcancem a formação integral. O momento é oportuno também para a atualização de dados cadastrais dos estudantes e suas famílias. O sábado está sendo dedicado, ainda, às dinâmicas interativas, como oficinas, rodas de conversa, visitas guiadas, apresentações artísticas e culturais, estreitando os laços entre os integrantes da comunidade escolar.

Em Salvador, no Colégio Estadual de Tempo Integral Zumbi dos Palmares, no bairro de Tancredo Neves, os responsáveis pelos estudantes foram recebidos com um café da manhã. A programação prossegue ao longo do dia com três palestras: Inclusão; Importância do Elo Familiar; e Família e Escola: União Inspiradora, que serão proferidas pelos professores da unidade escolar. São mais de mil alunos que cursam os ensinos Fundamental II e Médio, bem como o Ensino Médio Tecnológico e Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Já no interior, a comunidade escolar realizaram um momento de integração junto aos alunos e às famílias, como na região do Velho Chico, no Colégio Estadual São Vicente de Paulo, em Bom Jesus da Lapa; e no Colégio Estadual de Tempo Integral do Campo Cleonice Olegário dos Santos – Agrovila 2, no município de Serra do Ramalho; assim como em Ibotirama, no Centro Territorial de Educação Profissional do Velho Chico.

Muitas unidades escolares estaduais, nos 27 Territórios de Identidade, já executam ações relacionadas às propostas de aproximação com as famílias e a comunidade local e escolar, durante todo o ano letivo, como por exemplo o programa “Escolar”, em fase de implantação gradual, que garante a escola aberta nos finais de semana, nos recessos, nas férias e nos feriados, com atividades artísticas, culturais, literárias e esportivas, garantindo alimentação escolar e articulação entre escola, família e comunidade.