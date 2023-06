Colisão entre ambulância e ônibus deixa três pessoas mortas

Um acidente entre um ônibus, um carro e uma ambulância deixou três pessoas mortas, na tarde de sexta-feira, 9, na BA-617, entre as cidades de Caculé e Ibiassucê, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a polícia, a colisão ocorreu após o motorista da ambulância desviar do carro, que estava parado na rodovia em uma troca de pneus, e bater de frente com o coletivo.

Antônio Martins Rocha, 64 anos, que conduzia a ambulância, e os dois pacientes no veículo, Claudevina Batista Carvalho, 74 anos, e Nezilio Soares Santana, 93 anos, são as vítimas identificadas no acidente. Todos morreram no local.

O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpos. Neste sábado, 10, a Prefeitura de Licínio de Almeida decretou luto de três dias.

A Polícia Civil confirmou que foram expedidas guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica.