Colisão entre três carretas deixa trânsito travado na BR - 324 | A TARDE

Uma batida envolvendo três carretas que trafegavam na BR - 324, no sentido Feira de Santana, deixou o trânsito bastante lento na região. Ao Portal A TARDE, a Polícia Rodoviária Federal informou que duas das três carretas ficaram atravessadas sobre a pista após o acidente, que aconteceu no km 547, deixando apenas uma faixa livre.

A Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, informou que o incidente aconteceu após o pedágio de Amélia Rodrigues, por volta das 18h, e duas das carretas envolvidas já foram retiradas da via. Uma equipe da concessionária está no local para atender a ocorrência.