Com 992 vagas, Uesb abre inscrições para vestibular 2014 | A TARDE

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia abriu as inscrições para o vestibular 2024 da instituição. Neste ano, o Vestibular vai ser realizado nos dias 3 e 4 de dezembro, para 47 cursos de graduação da Universidade. As inscrições para o Vestibular Uesb 2024 podem ser realizadas entre 5 a 31 de outubro.

Estão sendo disponibilizadas 992 vagas, sendo que 559 delas é para o primeiro período letivo de 2024 e outras 393 para o segundo período letivo de 2024, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

As inscrições só vão ser realizadas pela internet, e o link vai ser disponibilizado no site do Vestibular e no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca responsável pela elaboração das provas. O valor da inscrição é de R$ 110,00 e o candidato deve escolher a primeira e segunda opção de curso, a cidade onde quer realizar a prova, e a opção de Língua Estrangeira, entre os idiomas Inglês, Francês e Espanhol.

Metade das vagas em cada curso vai ser destinada à “Ampla Concorrência” e os outros 50% são voltados para a “Reserva de Vagas”, onde podem concorrer alunos de ensino público (70% para candidatos que se autodeclarem negros e 30% para os demais).

As vagas adicionais (quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e travestis e transexuais) vão ser oferecidas por meio do Processo Seletivo de Acesso e Inclusão, a ser publicado posteriormente em Edital próprio.

Para solicitar a isenção total da taxa de pagamento do Vestibular Uesb 2024, os interessados devem se inscrever no período de 5 a 10 de outubro. Têm direito à gratuidade os candidatos que tenham cursado os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio, ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento de ensino federal, estadual ou municipal.

Também podem concorrer à isenção, servidores da Uesb, dependentes; funcionários de empresa terceirizada que estejam servindo à Uesb; estagiário de nível médio da Uesb, com contrato em vigência até o último dia de solicitação; servidores efetivos das outras Universidades Estaduais da Bahia e dependentes; e alunos matriculados no Universidade Para Todos.