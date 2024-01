Com agenda em Brasília, Rui Costa manda mensagem no dia do Bonfim | A TARDE

No dia de Senhor do Bonfim, comemorado nesta quinta-feira, 11, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa enviou uma mensagem aos baianos. antes de iniciar os compromissos de trabalho em Brasília.

A primeira agenda do dia do ministro é uma reunião com o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade. “Infelizmente, não podemos estar na Lavagem do Bonfim, porque estamos aqui no batente, trabalhando. Hoje é dia de muitas agendas. Vamos iniciar com uma reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o presidente da República, repassando dois programas que vamos lançar em breve: o Mais Especialidade e o Saúde Digital”, revelou o ministro.

Rui Costa deve cumprir agenda até às 20h, em Brasília. Rui enviou uma mensagem de fé aos baianos: “Um grande abraço ao povo da Bahia, muita fé e que Deus e o Senhor do Bonfim nos abençoe, nos abrace e nos proteja”.