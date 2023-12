Com apoio de cão policial, cocaína é apreendida em Jequié | A TARDE

Equipes do 19º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) Itabuna apreenderam cocaína na noite de quinta-feira (7) em Jequié.

Os agentes participavam da Operação Paz, quando receberam a denúncia de homens traficando entorpecentes na localidade conhecida como Quilômetro Quatro, na zona rural do município.

Com ajuda do faro da cachorra Zhara, ficou constatada a anormalidade no local. A PM encontrou duas mochilas escondidas e uma área de mata, com 46 tabletes de cocaína.

A droga foi apreendida e apresentada na sede da 9ª Coorpin, onde as providências cabíveis foram adotadas.