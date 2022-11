Com apoio de Jerônimo e Geraldo Jr, Quinho disputa presidência da UPB

Com vasta experiência na administração pública e nome forte para disputar a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Belo Campo, José Henrique Silva Tigre, o Quinho (PSD), já conta com o apoio de Jerônimo Rodrigues (PT) e Geraldo Júnior (MDB) para a sucessão do atual presidente da Casa, o prefeito de Ilhéus, Zé Cocá (PSD).

Quinho, que já foi presidente eleito e reeleito do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Vitória da Conquista e Itapetinga, coordenou a campanha de Jerônimo Rodrigues no sudoeste baiano, e conta com o apoio também do governador Rui Costa (PT) para ser o nome na presidência da UPB.

Quinho, de 41 anos, é graduado e pós-graduado em Administração. Atualmente é vice-presidente da UPB. Muito próximo também ao senador Otto Alencar (PSD), o gestor destacou a importância de conhecer as necessidades dos municípios baianos.

"Caso sejamos eleitos, a gente almeja essa unificação dos interesses dos municípios, bem como facilitar as articulações. É importante que os prefeitos mantenham um diálogo, além de serem mais independentes", disse o gestor.

Quinho destacou que o prefeito de Serrinha, Adriano Lima (PP), deve compor a chapa da disputa e afirmou ainda que um dos grandes interesses à frente da Casa é "pleitear ações municipalistas".

"Os royalties, por exemplo, que, historicamente não são repassados para os municípios, é uma questão que está na nossa pauta para ser resolvida, bem como precisamos construir um elo entre executivo estadual e federal'', afirmou.

O gestor destacou ainda a situação do Pacto Federativo, o qual, de acordo com ele, o presidente eleito Lula (PT) já sinalizou positivamente.