Com estrutura modernizada, PA de Monte Gordo é entregue à população

Unidade de pronto atendimento é entregue em Monte Gordo - Foto: Divulgação

O Pronto Atendimento (PA) de Monte Gordo foi entregue à comunidade nesta quinta-feira (11) após passar por uma requalificação completa. Localizado na Rua Senhor do Bonfim, o equipamento de saúde agora funciona 24 horas e recebeu modernos aparelhos para ampliar a capacidade de atendimento emergencial.

Entre os novos recursos, estão monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, cardioversores, bombas de infusão e carrinhos de emergência. A unidade também ganhou espaços otimizados, como salas para triagem, sutura e observação, além de uma equipe multiprofissional voltada ao acolhimento humanizado.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Luiz Caetano destacou o impacto da obra para a comunidade.

“Essa entrega é mais do que uma reforma, é um investimento para melhorar a vida da população de Monte Gordo. A equipe médica foi selecionada com muito cuidado, são profissionais renomados, ou seja, tudo foi planejado com organização e respeito”, afirmou.

| Foto: Divulgação

Segundo a secretária de Saúde, Rosangela Almeida, o novo PA simboliza um avanço para todo o município. “Cuidar da saúde vai além do investimento na infraestrutura, é um compromisso com a vida e com os profissionais. Essa requalificação traduz nossa missão de oferecer serviços cada vez mais céleres e humanos, assegurados por equipamentos essenciais para situações de emergência”, disse.

Estrutura da unidade

A unidade contará com serviços como classificação de risco, atendimento médico em regime de UPA, consultas especializadas, eletrocardiograma fixo e portátil, administração de medicamentos e realização de suturas.

| Foto: Divulgação

A estrutura abriga dois consultórios médicos, sala vermelha, Núcleo Epidemiológico, seis poltronas de medicação, duas para nebulização e seis leitos, sendo um de isolamento, um pediátrico, dois femininos e dois masculinos. A equipe é formada por cerca de 89 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio.

Moradora da região há 46 anos, a representante do povo cigano Iara Soares, de 66 anos, comemorou a entrega.

| Foto: Divulgação

“Chegar e ver esse PA modernizado é uma vitória para toda nossa comunidade. Prova que não estamos esquecidos. Antes tínhamos que sentar em um banco de madeira velho para receber medicação. Esse espaço, que estava abandonado, agora é de extrema importância para nossa qualidade de vida”, afirmou.