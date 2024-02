Com exposição Lapso Temporal, Casa do Benin reabre na terça-feira | A TARDE

A exposição "Lapso Temporal: Casa do Benin 35 anos" volta a ser aberta a partir da próxima terça-feira, 20, no retorno das atividades da Casa do Benin após o recesso de Carnaval. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 10h às 17h e aos sábados, das 9h às 16h. A entrada é gratuita.



A mostra conta com fotografias e documentos do Acervo Arlete Soares registrados no Benin durante viagens oficiais de intelectuais, personalidades e autoridades brasileiras, na década de 1980, e registradas também no Brasil durante a recepção de uma comitiva beninense à Bahia. Até o momento, mais de 7 mil pessoas já visitaram a exposição.

Arlete Soares foi uma das principais articuladoras para a construção do equipamento cultural e foi diretora da Fundação Gregório de Mattos (FGM) no período da inauguração do equipamento, no Pelourinho. As fotos são documentos únicos dos processos de troca e compartilhamento de experiências vivenciadas nos dois lados do Atlântico Sul por brasileiros e beninenses na década de 1980, período em que foi inaugurada a Casa do Benin.