Com olhos para o futuro, MaterDei celebra 2 anos de atuação na Bahia | A TARDE

De forma tímida, o Hospital MaterDei chegou às ricas terras da Bahia, e se instalou em dois potenciais municípios do estado: Salvador e Feira de Santana. Com mais de 150 mil atendimentos, a unidade de saúde só tem motivos para celebrar.

Nesta segunda-feira, 13, o Hospital MaterDei celebrou dois anos de atuação na capital baiana e já coleciona diversas conquistas, dentre elas, a marca de mais de 700 cirurgias na cidade, reforçando a sua posição como referência nos cuidados de saúde e se tornando um dos principais hospitais da Bahia e do Brasil.

“É um marco para gente do MaterDei ter chegado aqui em Salvador e ter trazido um equipamento de tanta qualidade. Hoje, nós estamos fazendo mais de 700 cirurgias por mês aqui no hospital, diversos atendimentos e pronto atendimentos. Com a oncologia cada vez mais forte, com a bioimagem que recebe a cada dia mais pacientes”, disse o CEO do MaterDei, José Henrique Dias Salvador.

Uma das missões da referida unidade é ofertar a qualidade da assistência médica aos baianos, com empatia, solidariedade e trabalho em equipe. O pionerismo na realização de serviços como implante coclear e colonoscópico pediátrico é um dos símbolos que destaca o MaterDei de outros hospitais.

As marcas alcançadas pela rede em apenas dois anos de atuação na Bahia é motivo de honra para a diretora regional da MaterDei, Rubia Mercês. Em conversa com o Portal A Tarde, a gestora destacou os investimentos feitos para a execução do equipamento de saúde.

“Nosso hospital possui 24 pavimentos, com capacidade para 370 leitos e qualidade no atendimento. O nosso objetivo é agregar inovação e pioneirismo à qualidade na assistência de saúde a todo o mercado da Bahia. Hoje é uma data muito especial, e junto com este aniversário, nós trazemos mais investimentos, a exemplo da inauguração do nosso centro médico com mais de 20 especialidades, com serviço de radioterapia e medicina nuclear”, contou.

Em Feira de Santana, a rede adquiriu outros novos terrenos para amplificar o suporte clínico a população, em virtude da capacidade de duplicação do hospital.

Diretora Geral da rede MaterDei Bahia, Rubia Mercês | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O desembarque da unidade, que nasceu em Belo Horizonte (MG), em solo baiano, resultou na geração de 1.200 empregos diretos e quase 2.000 empregos indiretos em Salvador. Para ampliar a cobertura, o hospital deve se aliar ao governo da Bahia a fim de abrir possibilidade de aumento dos serviços de radioterapia e oncologia.

A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, revelou que há chances da pasta e o hospital, fundado por Henrique Moraes Salvador Silva, firmarem um convênio para que as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) também sejam realizados na unidade.

"Estamos em tratativas para que seja feito o tratamento da radioterapia pelo SUS aqui. Existe um gargalo hoje no Brasil e na Bahia, por conta da dificuldade para aquisição do equipamento chamado acelerador linear, que é o equipamento que faz a radioterapia, e nós estamos buscando ampliar esse serviço", frisou Santana.



Secretária estadual da Saúde, Roberta Santana | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Próximos passos

Com apenas 50% da unidade em funcionamento, a expectativa do CEO do MaterDei, José Henrique Dias Salvador é que nos próximos meses, o hospital passe a funcionar de forma plena e com abertura de todos os leitos.

“Vamos abrir novos leitos e fazer com que o hospital funcione na sua plenitude. O nosso centro médico que foi inaugurado no final do ano passado está cada vez mais cheio. Temos aqui uma reprodução humana forte, uma hemodiálise forte e oncologia crescendo cada vez mais. O que a gente tem de novidade são as incorporações das equipes médicas que têm nos procurado”, acrescentou.



A atuação do equipamento de saúde, considerado o mais moderno dos últimos anos, sairá dos berços do Sudeste, onde tem a primeira sede, e Nordeste para alcançar o sul do Brasil. De acordo com a diretora geral Rubia Mercês, o próximo passo é lançar uma nova unidade em São Paulo, em parceria com o Bradesco.

