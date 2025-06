AVANÇADO Com Otto e Wagner, Jerônimo visita obras do VLT e destaca impacto na mobilidade urbana Governador destacou estágio avançado da obra e os benefícios que o novo modal trará para transporte público de Salvador Por Redação 08/06/2025 - 14:38 h

Wagner, Jerônimo e Otto visitaram as instalações do VLT do subúrbio, na Calçada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou, neste domingo, 8, as obras do VLT, no bairro da Calçada, em Salvador. Acompanhado dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), Jerônimo destacou nas suas redes sociais o estágio avançado do projeto e o impacto que terá quando estiver em operação. "O projeto, que avança em parceria com o governo federal, vai revolucionar a mobilidade na capital baiana. Serão mais de 36 km de extensão e 34 paradas, conectando bairros, aproximando pessoas e oferecendo um transporte moderno, seguro, eficiente e livre de emissões de poluentes", disse Jerônimo na postagem. Na última quarta-feira, 4, Jerônimo assinou uma suplementação orçamentária de R$ 105 milhões, provenientes de um empréstimo de R$ 400 milhões contratado junto à Caixa Econômica Federal.



