Comandante da Guarda Municipal exonerado após agressão na Bahia

Adolescente está internado em hospial - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Familiares de um adolescente de 17 anos denunciam que ele foi agredido na última segunda-feira, 1, por agentes da Guarda Civil Municipal durante a festa "Arrastão do Kannário", promovida pela Prefeitura de São Gonçalo dos Campos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o adolescente sendo agredido com cassetetes e desmaiando em seguida. Pessoas presentes no evento tentaram socorrê-lo.

Segundo os familiares, a vítima sofreu traumas na cabeça e foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada na UTI. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde é estável.



A Prefeitura de São Gonçalo dos Campos, em nota, informou que a Corregedoria da Guarda Civil Municipal iniciou uma investigação para aplicar sanções disciplinares aos agentes envolvidos. Além disso, exonerou o comandante da Guarda Municipal após o incidente.

| Foto: Diário Oficial

A decisão foi publicada na quinta-feira, 4 no Diário Oficial Eletrônico, e um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos.