Comandante da PM e esposa morrem em grave acidente na Bahia | A TARDE

O comandante da 85ª CIPM, em Luís Eduardo Magalhães, major Pedro Paulo de Araújo Fiuza, de 49 anos, e a esposa, Cintya Paloma Moreira Carvalho, de 37 anos, morreram em um grave acidente na manhã desta sexta-feira, 9, na BR 242, nas proximidades da serra do Javi, entre os municípios de Muquém do São Francisco e Ibotirama, no Oeste da Bahia.

O vídeo que o Portal A Tarde teve acesso mostra o carro que era conduzido pelo militar completamente destruído. Nas imagens é possível ver uma carreta tombada bem próximo do veículo. Os corpos das duas vítimas ficaram presos às ferragens e tiveram que ser retirados com a ajuda de bombeiros. As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas.

A Polícia Militar da Bahia, em comunicado, lamentou a perda. “Nossos sentimentos mais sinceros e nossa solidariedade se estendem aos familiares e amigos que sofrem com a perda desse companheiro”.