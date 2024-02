Comandante-geral da PM vai pedir convocação de excedentes de concurso | A TARDE

O comandante-geral da PM-BA, Coronel Paulo Coutinho disse em entrevista ao Programa "Isso é Bahia", da Rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 7, que irá solicitar ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), a convocação dos excedentes habilitados no último concurso da Polícia Militar da Bahia, realizado em 2019. No entanto, o plano é que isso só aconteça apenas no final do próximo semestre.

"Nos começamos agora um curso. Formamos 1609 policias militares ano passado. Estamos com outro com 1700, porque 300 ficaram no processo seletivo. Nós temos a ideia de levar para nosso governador convocar parte desse excedente para complementar esse quadro, mas só posso fazer isso depois que esse curso estiver em andamento. Esse excedente só pode começar o curso quando o que tá acontecendo ser concluído. Mas isso é coisa para o final do segundo semestre", disse.

Coronel Coutinho também falou sobre as câmeras corporais que não serão usadas durante o Carnaval. O intuito da Secretaria de Segurança Pública era que o equipamento já fosse utilizado em fase de teste durante o evento.

"Acho que a câmera é um elemento acessório, eu confio em minha tropa. Nós fazemos esse trabalho a vida toda. Temos uma monitoração nas patrulhas de controle de emprego no terreno e no dia que tivemos as câmeras corporais, nós utilizaremos em qualquer situação, não só em carnaval. Também temos um videomonitoramento no circuitado carnaval. Hoje, nada passa despercebido sem que o centro de monitoramento de controle se dê conta. É questão de tempo. É um objetivo nosso, nós defendemos muita transparência", salientou.

Entre outros assuntos, o Comandante-Geral ainda falou sobre "Força Total", ações no Carnaval, presença feminina na corporação e redução da violência na Bahia. Veja entrevista completa: