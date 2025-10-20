Comando da Cipe Litoral Norte será passado ao o Major Cylindro em solenidade nesta terça

- Foto: Divlgação

A Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte terá um novo comandante a partir da próxima terça-feira, 21 de outubro. O Major PM Jorge Alan Pereira Cylindro assume o comando da unidade, sucedendo o Major PM Joel Batista Batalha, em uma solenidade de Transmissão de Cargo.

O evento acontecerá às 9h30, na Base Sede da CIPE Litoral Norte, localizada na Fazenda Lazer 4 irmãos - KM 01 - Estr. do Conde Esplanada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Major Cylindro é um oficial de destaque na Polícia Militar da Bahia (PMBA), com uma trajetória marcada pela atuação em diversas unidades e funções estratégicas. Ele já foi Subcomandante da CIPE Cacaueira, Comandante da 23ª CIPM, Subcomandante do Batalhão de Polícia de Choque e atualmente era o Coordenador de Planejamento Operacional do 12º BPM Comandante da 23ª Companhia Independente. O oficial, traz consigo uma vasta experiência em policiamento especializado e tático para o comando da CIPE Litoral Norte.

O Major PM Joel Batista Batalha, que deixa o comando, é graduado e pós-graduado em Segurança Pública (APM), com cursos especializados em Operações de Choque e Ações Especiais em Área de Mata Atlântica (PMBA).

A CIPE Litoral Norte

A CIPE – Litoral Norte, criada pela lei $9.002$ de 29 de janeiro de 2004 e inaugurada em 13 de maio de 2005, é uma unidade da PMBA com foco em missões especiais. Seu trabalho abrange o controle de divisas, a prevenção e repressão a roubos de estabelecimentos bancários, o patrulhamento rural e o apoio a outras Organizações Policiais Militares (OPMs), sempre com o objetivo de garantir a ordem pública, a democracia e o cumprimento da lei.