Combate a incêndios florestais na Bahia segue neste domingo | A TARDE

Mais de 350 bombeiros e quase 60 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanecem neste domingo, 22, atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais que atingem as regiões Oeste, Norte, Sudoeste e Chapada Diamantina, no interior da Bahia.

Drones, 12 aeronaves modelo Air Tractor, fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), e brigadistas voluntários do ICMBio, Ibama e dos municípios próximos às regiões atingidas também dão apoio à Operação Florestal.

Entre as cidades atingidas estão Luís Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, Buritirama, Barra, Mansidão, Wanderley, Santa Rita de Cássia, Riachão das Neves, Cotegipe, Senhor do Bonfim, Campo Alegre de Lourdes, além de Utinga, Mucugê, Rio do Pires, Lençóis, Morro do Chapéu e Condeúba.

Os bombeiros também realizam ações preventivas com a população local.