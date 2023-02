Comboio com trabalhadores resgatados no RS chega à Bahia

Os ônibus transportando194 trabalhadores encontrados em situação análogas à escravidão chegaram a Bahia nesta segunda-feira, 27. O comboio saiu de Bento Gonçalves-RS, na noite da última sexta-feira, 24, e por volta das 11h de hoje o primeiro ônibus parou no posto da PRF, em Feira de Santana.

Entre as 207 pessoas resgatadas em degradantes condições de trabalho na serra gaúcha, 194 estão de volta. Outros quatro baianos decidiram ficar no Rio Grande do Sul. Nove são gaúchos e também retornaram aos municípios de origem. O trajeto foi de aproximadamente 3.000 quilômetros.

Os órgãos envolvidos já começaram a investigação e vão analisar de forma individual os direitos trabalhistas de cada um, que inclui o pagamento das verbas rescisórias e outras indenizações, além da punição dos responsáveis.