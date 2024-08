Comerciante é morto após discussão por maconha em Feira de Santana

- Foto: Reprodução

Um comerciante que estava internado após receber um tiro morreu neste domingo, 21, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. O crime foi cometido na última terça-feira, 16.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Márcio informou quando ainda esta consciente que teria sido baleado após discutir por causa de uma trouxa de maconha. Ainda segundo a vítima, o autor do disparo fugiu em um Siena de cor branca.

O comerciante ficou internado na sala vermelha da unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

