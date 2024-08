Comerciante é espancado na Feira de São Joaquim

Informações iniciais obtidas pelo Portal MASSA! indicam que os suspeitos foram os próprios colegas de profissão do indivíduo - Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

As dependências da Feira de São Joaquim, na região da Cidade Baixa, em Salvador, foram palco de um baculejo neste sábado (20). Um dos comerciantes atuantes no local foi agredido enquanto montava a própria barraca dele. A vítima atende pelo prenome de Joaci.

LEIA TAMBÉM

Ações combatem o desperdício e a fome na Bahia



Informações iniciais obtidas pelo Portal MASSA! indicam que os suspeitos foram os próprios colegas de profissão do indivíduo.

O rapaz conversava com outro antes de uma terceira pessoa chegar no local e começar as agressões. Apesar disso, algumas pessoas tentam apaziguar os ânimos.

De repente, outro homem bate em Joaci com um rodo. A motivação do crime não foi revelada até o momento. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para saber mais informações e aguarda retorno.