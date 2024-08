Comitê das Bacias Hidrográficas do Leste reelege diretoria para biênio

- Foto: Divulgação

Em processo eleitoral da nova diretoria para o biênio 2024-2026, o Comitê das Bacias Hidrográficas do Leste (CBH Leste) elegeu a chapa única composta por Lucélia de Melo Berbert (presidente), Lília Carla Gomes Santana (vice-presidente) e Mônica Suely do Vale Melo (secretária). A votação foi realizada na Reunião Plenária Extraordinária na última terça-feira, 23, por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams.

Na ocasião, os membros titulares e suplentes do CBH Leste manifestaram apoio à reeleição e concordaram com a recondução dos trabalhos proposta pela chapa. Presidente à frente do segundo mandato, Lucélia de Melo Berbert, atua como representante do poder público pela Prefeitura Municipal de Jussarí e nutre o interesse pelas demandas do comitê antes da primeira candidatura no ano de 2022. Ao falar da aproximação com as pautas, ela destaca a importância do trabalho desenvolvido pela gestão e a expectativa para os próximos passos.

"Desafios, eu sei que vamos ter muitos. Um deles é a revitalização do Rio Cachoeira, porque desde 2000 que eu venho trabalhando com o Rio Cachoeira, não no Comitê de Bacias, mas quando eu fazia mestrado. Eu fiz um trabalho de dois anos no Rio Cachoeira, mapeando as nascentes mais importantes que faziam parte desse rio. Porque, na realidade, o Rio Cachoeira é a junção de dois rios, o Salgado e o Rio Colônia", pontua.

Ainda segundo ela, a questão alerta para a necessidade da recuperação da mata ciliar na região. "São muitos desafios, mas a gente vai tentar de todo jeito amenizar e contribuir da melhor maneira possível", diz.

Representante da sociedade civil, da Associação Santa Cruz de Ijexá, a vice-presidente Lília Carla Gomes Santana corrobora o compromisso de integrar a chapa reeleita em mais um mandato e atuação do coletivo nesse período. "O que eu posso dizer é que vamos tentar fazer o que está dentro das nossas possibilidades, porque, às vezes, nós temos vontades, mas não temos possibilidades", afirma.

A secretária Mônica Suely do Vale Melo, representante do poder público como técnica do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), comenta a atuação do comitê e a parceria entre as integrantes da chapa. Nesse sentido, ela ainda ressalta a união da força feminina na diretoria do CBH Leste. "Estamos aqui, mais uma vez, para tentar colaborar para que o funcionamento do comitê continue, porque é uma instância de gestão muito importante, participativa, paritária, e dela depende a gestão de recursos hídricos", reitera.

O Comitê das Bacias do Leste tem caráter consultivo, normativo e deliberativo, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH). Assim como nos demais 13 Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia (CBHs), o órgão é composto por segmentos do Poder Público, Organizações da Sociedade Civil e Usuários de Recursos Hídricos.

A partir disso, os membros se reúnem para debater, deliberar e votar processos que envolvem a preservação dos recursos hídricos da área. Entre as ações promovidas pelo CBH Leste estão a fiscalização para a preservação dos recursos hídricos, encaminhamento de demandas para o Ministério Público e iniciativas de capacitação.