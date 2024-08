Comitê das Bacias Hidrográficas reelege diretoria na Bahia; confira

- Foto: Divulgação

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul (CBHRS) realizou o processo eleitoral da nova diretoria para o biênio 2024-2026 na quinta-feira, 18, na 21ª Reunião Plenária Extraordinária. Por meio de uma videoconferência na plataforma Microsoft Teams, os membros titulares e suplentes do CBHRS elegeram a chapa única composta por Deraldo Neto, presidente; Francisco Alexandre Sampaio, vice-presidente; e Silvio Santos, secretário executivo.

À frente da chapa reeleita pela segunda vez, o presidente Deraldo Neto agradeceu o apoio para a recondução do novo mandato e destacou o trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Integrante do comitê há 14 anos, o presidente ainda ressaltou a importância do órgão para a região e a expectativa para os novos desafios.

"A gente se orgulha muito do que tem sido feito aqui. Tenho muito orgulho de fazer parte há tanto tempo e poder falar o que já conquistamos. Saibam que não é fácil fazer esse trabalho, porque a gente precisa demandar tempo", afirmou.

O vice-presidente Francisco Alexandre Sampaio também falou da responsabilidade em assumir mais uma gestão e ressaltou o trabalho coletivo para lidar com as demandas do comitê.

"Partilho aqui também com vocês esse trabalho que a gente faz coordenado enquanto diretoria, eu, Deraldo e Silvio. A gente tem as nossas dificuldades, como todo mundo, principalmente quando a gente precisa resolver alguma coisa. Mas, felizmente, essas dificuldades são sempre superadas e a gente consegue dar sempre a continuidade e a resolução naquilo que precisa", pontuou.

Para o secretário executivo, Silvio Santos, a reeleição é uma alegria e representa a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção. “A gente se coloca à disposição, aqui é um espaço em prol das bacias. A gente não participa da diretoria com o intuito de ser melhor que ninguém, muito pelo contrário, mas de servir e colaborar com o comitê”, disse.

Com ações em prol das Bacias do Recôncavo Sul, o CBHRS tem caráter consultivo, normativo e deliberativo, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH). Assim como nos demais 13 Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia (CBHs), o órgão é composto por segmentos do Poder Público, Organizações da Sociedade Civil e Usuários de Recursos Hídricos.

A partir disso, os membros se reúnem para debater, deliberar e votar processos que envolvem a preservação dos recursos hídricos da área. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo CBHRS estão a participação em eventos municipais, estaduais e nacionais para divulgar sua atuação e seu papel diante da sociedade; participação dos diversos atores sociais na gestão dos recursos hídricos na área da bacia hidrográfica; atuação na cogestão dos recursos hídricos junto aos governantes e toda sociedade; articulação de políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos entre os governos e a sociedade; capacitação dos membros em assuntos voltados aos recursos hídricos; aprovação do Plano de Recursos Hídricos; encaminhamento da Proposta de Enquadramento ao CONERH; aprovação do Enquadramento dos corpos d'água das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul; e garantia do fornecimento de água para uso humano.