Comunidade de Saramandaia ganha contenção de encosta de R$ 43 milhões | A TARDE

O governo do Estado da Bahia entregou neste domingo, 5, mais uma encosta pelo Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), no bairro de Saramandaia, em Salvador.

O investimento foi de R$ 4,3 milhões, e vai beneficiar cerca de 100 famílias que vivem em áreas de risco na região.

O processo de licitação às autoridades estaduais, execução e entrega durou cerca de sete meses e, segundo o líder comunitário de Saramandaia, Cleive Anjos, vai salvar vidas. “Essa é uma obra muito importante para nossa comunidade, não só para as pessoas que moram na parte de cima. É mais segurança para todos. Um tempo atrás, teve um deslizamento e, infelizmente, perdemos uma vida. Mas, agora não vamos perder”, ponderou Cleive.

Com a obra, o Estado soma 13 encostas entregues somente em 2023. O trabalho contou com solo grampeado, revestimento em concreto projetado e instalação de calhas de drenagem pluvial. Foram beneficiados moradores da Chorrochó, da 3ª Travessa Santo Antônio de Pádua e da rua Boa Vista.

“São 3.900 metros quadrados de solo grampeado, sob investimento de R$ 4,3 milhões. É uma obra que impacta toda a comunidade. A Conder tem um programa muito robusto de encostas. Já temos cinco em andamento. Estamos nos habilitando junto ao PAC e já cadastramos mais 124 encostas”, afirmou Ide Saffe, presidente em exercício da Conder.

A equipe técnica do estado esteve no bairro durante a execução da obra, dialogando também com moradores e lideranças, realizando plantões sociais, ações socioeducativas e visitas domiciliares. Durante a visita, o governador Jerônimo Rodrigues ressaltou o cuidado com as vidas dos moradores.

“Esse é um investimento que só quem mora aqui, embaixo ou em cima, sabe do significado dessa obra. Salvador é uma cidade que chove bastante, e essa contenção é para evitar tragédias nas fortes chuvas, para garantir a vida das pessoas. Além disso, valoriza as casas, valoriza o bairro”, salientou o governador.

Governador do Estado da Bahia Jerônimo Rodrigues | Foto: Divulgação/GOVBA

Esporte e lazer

Em Saramandaia, o Governo da Bahia, por meio da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre), também realizou um dia de futebol e atividades educativas com o projeto Caravana do Lazer. A ação voltada, especialmente, para crianças e adolescentes contou com jogos de tabuleiro, como dominó, xadrez e dama, cama elástica e futebol de rua.

Após a partida do “baba dos amigos de saramandaia”, também foram entregues pelos representantes da pasta material esportivo para os atletas que estiveram em campo. A Caravana do Lazer leva profissionais de educação física formados como agentes comunitários pelo projeto.