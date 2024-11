Comunidade escolar de Heliópolis recebe apoio após tragédia

Forças da Segurança investigam a origem da arma utilizada em ataque no Colégio Municipal Dom Pedro I - Foto: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está em articulação com o Ministério da Educação (MEC) e a Prefeitura de Heliópolis para atender a comunidade escolar e famílias atingidas pela tragédia que resultou na morte de quatro estudantes de um colégio do município. O MEC afirma que já disponibilizou uma equipe especializada em desastres, para lidar com situações traumáticas e violentas em espaços escolares.

Os profissionais também são especializados em reconstituição de laços com a comunidade e a escola. Em paralelo a essas medidas, a SEC continua dando todo apoio ao município, por meio, principalmente do Núcleo Territorial de Educação 14.

>>>Prefeito de Heliópolis se pronuncia após massacre em escola: "Luto"

Desde sexta-feira, 18, uma equipe da SEC formada por sete profissionais das áreas de Psicologia e Serviço Social atua junto às famílias e comunidade. O trabalho conta ainda com o apoio de servidores da Secretaria de Saúde do Estado, por orientação do governador Jerônimo Rodrigues. O atendimento no município vai permanecer até que seja necessário.

A SEC também contribui através da experiência que resulta do trabalho desenvolvido nas escolasda rede estadual, como parte do currículo, voltadas à prevenção ao bullyng e ao combate a todo tipo de violência, preconceito e discriminação, bem como ao fomento à cultura de paz.

Ataque

As Forças da Segurança investigam a origem da arma utilizada em ataque no Colégio Municipal Dom Pedro I, ocorrido na tarde de sexta-feira, 18. Tragédia com quatro vítimas fatais aconteceu em um povoado da zona rural da cidade de Heliópolis.

Um adolescente de 14 anos, aluno da instituição de ensino, usou o revólver para atingir três colegas. Em seguida, ele efetuou disparo contra o próprio corpo.