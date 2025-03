Concessionárias esperam mais de 900 mil carros nas rodovias da RMS

Praças de pedágio das BA´s 093 e 099 terão esquema especial durante o carnaval - Foto: Divulgação | CLN

Mais de 900 mil veículos deverão passar pela a Região Metropolitana de Salvador nos dias de carnaval, seja em direção à folia ou a outros destinos, para quem prefere descansar durante o período momesco, no interior ou em outros esatados.

Para garantir o fluxo e evitar congestionamentos, de hoje, 26 de fevereiro, até 06 de março, as rodovias baianas do Sistema BA-093 e BA-099, administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, respectivamente, devem reforçar a sua operação.

O tráfego intenso é esperado a partir de sexta-feira, 28, seguindo até 05 de março, quarta-feira de cinzas. Nesse período, as equipes das concessionárias, ambas do Grupo Monte Rodovias, terão suporte extra com papa-filas, além das pistas de cobrança automática, equipadas com sensores para TAGs, para agilizar a viagem. Outras opções para otimizar o tempo são a utilização do cartão de débito e o pagamento por aproximação.

Concessionária Bahia Norte

Nos trechos da Bahia Norte, o maior volume é esperado para a sexta-feira, 28, com mais de 93 mil veículos trafegando pelas rodovias do Sistema BA-093, conectando a capital, interior e os demais estados. A orientação é evitar os horários entre 6h e 9h e 16h e 18h, momentos de grande movimentação.

No domingo, 2, o fluxo fica mais tranquilo, alcançando o menor índice do período, com leve aumento na circulação pela manhã. Entre segunda-feira, 3, e terça-feira, 4, a expectativa é para o retorno gradual após a folia carnavalesca, com concentração maior de veículos entre os horários das 7h e 9h e 17h e 19h.

Já na quarta-feira, 5, a estimativa é que mais de 82 mil veículos passem pelas rodovias do Sistema BA-093 ao longo do dia, com volume elevado pela manhã, entre 7h e 9h, e também à tarde, entre 16h e 18h. A quinta-feira, 6, segue com tráfego intenso, com mais de 79 mil veículos circulando nos trechos.

As previsões indicam ainda um considerável aumento do fluxo no fim da tarde, entre 17h e 20h. A sugestão para os motoristas é programar o retorno em horários com perspectiva de trajeto mais tranquilo.

Concessionária Litoral Norte

Para a BA-099, a concessionária Litoral Norte prevê, entre os dias 26 de fevereiro e 06 de março, uma circulação sempre mais acentuada no início da manhã, entre 7h e 9h, e no meio da tarde, entre 13h e 16h.

A partir desta quinta-feira, 27, o volume do tráfego cresce, com picos de movimentação ao longo do dia, em especial, entre 7h e 9h e 13h e 16h, no sentido Salvador – Linha Verde. Isso porque a rodovia é uma das rotas mais disputadas do verão, interligando os municípios que fazem parte da Costa dos Coqueiros, Lauro de Freitas, Região Metropolitana e a divisa com o estado de Sergipe.

O aumento do fluxo é notável a partir da sexta-feira, 28, no sentido Linha Verde, em especial, entre 7h e 18h, quando são esperados mais de 36 mil veículos, com passagem de cerca de 1.600 veículos/hora em horários de tráfego mais acentuado.

Aqueles que optarem por pegar a rota mais cedo ou no início da noite, devem encontrar o trânsito mais leve. No sábado, 1º, entre 7h e 17h, o fluxo segue intenso para a Linha Verde, com cerca de 34 mil veículos. No domingo, 2 e segunda-feira, 3, apesar de momentos de grande circulação entre 8h e 17h, os deslocamentos ficam mais equilibrados. Já a partir da terça-feira, 4, a movimentação cresce consideravelmente durante todo o dia, sobretudo, no sentido Salvador, com picos entre 9h e 15h.

Para a quarta-feira, 5, é prevista a maior trafegabilidade, principalmente no sentido Salvador, com picos entre 10h e 15h, ultrapassando 1000 veículos/hora. Nesse dia pós-folia, são esperados mais de 40 mil veículos circulando nos dois sentidos da BA-099 - Linha Verde-Salvador e Salvador-Linha Verde.

Em caso de emergência, a orientação é acionar os serviços gratuitos das concessionárias, como atendimento médico-hospitalar, carro-pipa e reboque, disponíveis aos usuários 24h por dia, todos os dias da semana. Vale salvar na agenda de contatos os números das centrais de atendimento: 0800 600 0093 (Bahia Norte) ou 0800 071 3233 (Litoral Norte, até o km 54 – no acesso da Praia do Forte).