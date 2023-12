Concurso da Moqueca destaca a riqueza gastronômica da Bahia | A TARDE

A Marina da Penha, no bairro da Ribeira, em Salvador, sediou neste sábado, 9, a final do 1º Concurso da Moqueca, evento realizado em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seção Bahia (Abrasel), para destacar a riqueza gastronômica da Bahia e fortalecer o turismo gastronômico. O chef Danilo Amaral levou o troféu Dendê de Ouro para Santa Cruz de Cabrália. A Moqueca de Peixe do Maroca, do Restaurante Maroca Praia, foi a vencedora do concurso.

Danilo se disse feliz em participar do concurso com a receita, cuja base culinária ele traz da avó, dona Maria D'Ajuda, conhecida como Maroca, apelido que batiza a moqueca de peixe, guarnecida por arroz, pirão, farofa de dendê com panko e banana da terra. “A Bahia só tem a ganhar com esse concurso. Foi muito importante pra mim participar, porque eu defensor da culinária baiana, da cozinha brasileira que, pra mim, é só o início para a gente enaltecer ainda mais a cozinha baiana no mundo”.

O segundo e o terceiro lugares ficaram com o Restaurante Cabana do Manoel, com a Moqueca de Polvo com Camarão Pistola, apresentada pelo Chef Aldo Balada, e a Moqueca de Caju, da Chef Katiana Alves, do Restaurante Sabor da Serra, em Lençóis, na Chapada Diamantina. A competição, contou com uma etapa seletiva intensa, com a participação de 211 restaurantes das 13 zonas turísticas do estado. Desses, 75 foram selecionados para a fase seguinte, passando por uma votação popular online que recebeu mais de 11 mil votos.

O chef Danilo Amaral, do Maroca Praia | Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, destaca a importância do concurso para fomentar o segmento gastronômico e promover a tradicional iguaria baiana. "A gastronomia é um dos itens mais importantes na definição da escolha de um destino pelos viajantes. A Bahia tem uma gastronomia muito rica, liderada pela moqueca. Promovendo este concurso, estamos, indiretamente, fazendo uma promoção do destino Bahia, estimulando que as pessoas venham à Bahia conhecer a rica gastronomia que temos, baseada na cultura africana", afirma o secretário.

O presidente-executivo da Abrasel-BA, Luiz Henrique do Amaral, destaca a relevância da competição e a colaboração da Setur na sua realização. "Esse é um projeto muito importante, que a gente esta tendo a capacidade de realizar em conjunto, e graças ao apoio e parceria com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, que foi fundamental desde o primeiro instante, com o anúncio da moqueca como um dos 20 melhores pratos do mundo; nos reunimos e buscamos realizar o concurso de hoje", ressalta Amaral.

Além da competição gastronômica, a final do concurso ofereceu ao público a oportunidade de apreciar receitas de moquecas tradicionais e exóticas, além de desfrutar do show da banda Filhos de Jorge e da vista para a Baía de Todos-os-Santos. O acesso ao evento foi garantido a partir da doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha Bahia Sem Fome, desenvolvida pelo Governo do Estado.

Os pratos apresentados nesta final representaram oito cidades baianas, além de Salvador, e foram avaliados pelo júri composto pelos profissionais Nara Amaral (Di Janela); Katia Amaral (Ki Mukeka); Jaqueline Bonfim (SENAC); Odilon Castro (UFBA); Luiza Talento (Unifacs); Dina Rachid e Rita Santos (ABAM).

Os ganhadores do concurso da Melhor Moqueca da Bahia levaram pra casa os troféus Dendê de Ouro, Dendê de Prata e Dendê de Bronze, conferidos aos primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, confeccionados pelo artista plástico Marcos Vianna.





Confira os ganhadores: 1º Lugar: Costa do Descobrimento

Maroca Praia Moqueca de Peixe do Maroca Chef Danilo Amaral Santa Cruz Cabrália 2º Lugar: Costa do Dendê Cabana do Manoel Moqueca de Polvo com Camarão Pistola Chef Aldo Balada Valença 3º lugar: Chapada Diamantina Sabor da Serra Moqueca de Caju Chef Katiana Alves Lençóis