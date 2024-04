Concurso na Bahia tem mais de 150 vagas e salário que supera R$ 10 mil | A TARDE

Estão abertas as inscrições do concurso da prefeitura de Sento Sé, no norte da Bahia, com mais de 150 vagas imediatas e também cadastro de reserva. As inscrições tem início nesta quarta-feira, 3, e se encerram no dia 15 de abril, através do site da empresa organizadora.

O certame disponibiliza 118 vagas para ampla concorrência e 37 para cadastro de reserva. Além disso, 5% das vagas vai ser destinada a pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 10.384,30.

A taxa de inscrição custa R$ 120 para nível superior, R$ 85 para os níveis médio e técnico e R$ 75 para nível fundamental. As vagas são para os níveis de escolaridade, superior, médio, técnico e fundamental e estão dispostas em nas Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Administração.

A prova vai ser objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada na cidade de Sento Sé, no dia 12 de maio. A seleção conta, ainda, com uma prova prática e discursiva para alguns cargos. O resultado deve ser divulgado no dia 20 de junho.