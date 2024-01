Concurso público do IF Baiano abre inscrições com salário de R$ 10 mil | A TARDE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) recebe inscrições para seleção e cadastro de reserva de novos servidores até o dia 07 de fevereiro, somente via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br .

Até o dia 06 de janeiro, candidatos em vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único, podem solicitar isenção de taxa de inscrição; quem também pode ficar isento de taxa são os doadores de medula óssea, cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, mesmo que ainda não tenham realizado a doação.



O concurso público reúne 96 vagas em dois editais: um para docentes com 44 vagas e outro para técnicos administrativos com 52.



Confira os valores das taxas de inscrição:



• R$ 80,00 para cargos de nível médio;

• R$ 90,00 para cargos técnicos;

• R$ 120,00 para cargos de nível superior;

• R$150,00 para professores.

As provas serão realizadas nas cidades baianas de Guanambi, Itaberaba, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Xique-Xique. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá optar por um desses municípios. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Professores



As vagas para docentes estão distribuídas entre 16 áreas: Atendimento Educacional Especializado (AEE), Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, História, Informática, Inglês, Letras/Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, Medicina Veterinária, Meio Ambiente, Música, Química e Zootecnia.



A seleção abrange prova objetiva, prova de desempenho didático e avaliação de títulos, com prova objetiva prevista para 7 de abril.



Os aprovados terão vencimento básico de R$ 4.875,18 a R$10.481,64, a depender da titulação. Para conferir requisitos, atribuições, cronograma do certame e outras informações, acesse o edital.



Técnicos Administrativos



Aos interessados pela carreira de técnico administrativo (TAE), as vagas estão distribuídas entre 16 cargos, que vão do nível médio ao superior. São eles: assistente de aluno, assistente em administração, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em laboratório de agroindústria/alimentos, técnico em laboratório de informática, técnico em TI, analista de Tecnologia da Informação, assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, médico veterinário, pedagogo e tecnólogo em gestão pública. A seleção será composta por única etapa, através de prova objetiva, prevista para 14 de abril.

Os profissionais aprovados terão vencimento básico que vão de R$ 2.120,13 a R$ 4.555,92, conforme o nível de formação. Acompanhe o cronograma, requisitos e atribuições no edital.