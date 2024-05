Conder garante mais R$200 milhões para conter encostas na Bahia | A TARDE

O resultado do Novo PAC Seleções nos eixos "Água para todos" e "Cidades sustentáveis e resilientes" garantiu a Bahia mais de R$ 200 milhões para trazer segurança e tranquilidade a moradores de áreas de encosta. As obras serão executadas pela Conder e se somarão às mais de 130 encostas já entregues pela Companhia em oito municípios do estado.

O diretor-presidente da estatal, José Trindade, destacou que os investimentos deve incrementar a prevenção dos baianos contra desastres naturais. Segundo ele, a ação é prioritária para o governo do estado.

Leia também

>> Bahia recebe 842 equipamentos e é estado mais agraciado pelo PAC

“Este novo aporte financeiro representa mais segurança para as famílias baianas. A prevenção de desastres naturais, que está em pauta atualmente por conta do desastre ambiental no Rio Grande do Sul, é uma prioridade para o governo da Bahia. Há uma década a Bahia investe de forma expressiva nessa área, se intensificou na gestão de Rui e segue com destaque no governo de Jerônimo. A Conder está empenhada em liderar esse esforço, planejando e executando, desde 2014, obras de contenção de encostas e macrodrenagem”, afirmou.



Além do recurso garantido agora pelo novo PAC, o Governo da Bahia já investiu, por meio da Conder, mais de R$264 milhões neste tipo de obra que salva vidas e torna nossas cidades mais resilientes.



O resultado divulgado pela Casa Civil, na última quarta-feira, 8, até o momento não detalha o número de encostas que serão financiadas através do programa. Os municípios contemplados com a iniciativa são: Cairu; Camacan; Camamu; Gandu; Ilhéus; Itabuna; Itacaré; Itamaraju; Jacobina; Lauro De Freitas; Medeiros Neto; Mutuípe; Salvador; Simões Filho; Teolândia e Ubaitaba.

Publicações relacionadas