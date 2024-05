Confeiteira baiana recebe pix falso e se vinga enviando bolo de lama | A TARDE

Uma confeiteira baiana da cidade de Itabuna recebeu pix falso de uma cliente. No entanto, ela responde com a mesma moeda e enviou para mulher um bolo feito "de lama". Jéssica Almeida teve um prejuízo de R$ 258, porque chegou a enviar cinco encomendas para a cliente antes de perceber que havia caído em um golpe.

O caso viralizou nas redes sociais após a confeiteira publicar um vídeo, na sexta-feira, 3, em que ela mostrava o bolo.

A confeiteira disse que não desconfiou de nada porque o comprovante era idêntico a um original, feito corretamente, e cinco pedidos foram feitos pela mulher, com o valor total de R$ 250, no dia 26 de abril.

Desconfiança

Jéssica começou a achar estranho quando a cliente solicitou o pedido no sistema novamente no dia seguinte, 27, e colocou um número de telefone diferente do habitual. Quando a confeiteira confirmou o pedido, outra pessoa informou que não havia feito pedido algum.

Além disso, em todos os pedidos a mulher solicitava para retirar a entrega, mas, no último pedido, colocou o endereço dela. Foi então que Jéssica teve a ideia de mandar um bolo feito de lama para a mulher.



A doceira disse que, logo após entregar o bolo de lama, recebeu uma ligação da mulher, que questionou por que Jessica não disse que o valor do pix não tinha entrado na conta. No entanto, ela não citou o bolo de lama. A confeiteira contou que registrou dois boletins de ocorrência online.



