Confira 8 dicas para uma direção defensiva no trânsito

Placa de trânsito em Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A cidade vive com pressa. No meio do barulho dos motores, buzinas e notificações do celular, uma coisa simples e essencial virou questão de sobrevivência: atenção. No dia a dia das ruas, onde carros, motos, ônibus, bikes e pedestres dividem espaço, um segundo de distração pode acabar em tragédia. É por isso que o Maio Amarelo escolheu o amarelo como símbolo — cor de alerta. Afinal, a atenção salva vidas.

“A atenção é o ponto de partida para uma direção defensiva”, afirma o tenente Igor Arytan, diretor do Centro de Formação de Condutores da PM, a Autoescola Tiradentes. “Ela começa antes mesmo de girar a chave, com a checagem do veículo: pneus calibrados, sistema de freios em ordem, água no limpador. Tudo isso é direção segura.”

A mesma lógica vale para o motociclista e para o pedestre — protagonistas invisíveis do trânsito que, muitas vezes, são também as principais vítimas. “O pedestre precisa entender que faixas e passarelas não são sugestões: são elementos de segurança. E à noite, roupas claras ajudam a ser visto”, pontua o instrutor Paulo Dantas, há 14 anos no ramo, hoje na Autoescola Ponto Alto, na Avenida São Rafael.

No dia a dia das vias urbanas, os desvios de conduta são frequentes. “A pressa faz com que muitos motoristas deixem de sinalizar a mudança de faixa, ignorem o retrovisor e avancem sobre o espaço do outro. Isso, somado à presença de veículos mal estacionados, obras e engarrafamentos, compõe um cenário propício aos sinistros”, diz Arytan.

Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), em Salvador | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Tecnologia virou inimiga

A tecnologia, que deveria ajudar, virou inimiga invisível. “O celular hoje é um dos grandes vilões”, alerta o tenente. “Um segundo olhando a tela pode ser o tempo de uma colisão.”

Mas a culpa não é só da tela. O cansaço também mata. “Um condutor que dorme mal, que tem apneia do sono, por exemplo, pode não estar apto para conduzir. E ele nem sempre sabe disso”, diz Arytan.

O sono e o álcool têm algo em comum: ambos reduzem os reflexos. A embriaguez ao volante segue como uma das principais causas de sinistros, apesar da Lei Seca e das blitz. “Já abordamos condutores visivelmente embriagados, sem equilíbrio para andar, quanto mais dirigir. Isso é crime, não só infração”, completa.

Entre os mais vulneráveis estão os motociclistas. “Eles muitas vezes forçam passagem entre carros mesmo sem corredor formado, pilotam com sandália, às vezes sem capacete, passam pela direita. Tudo isso aumenta o risco”, relata Paulo Dantas.

A pilotagem segura requer técnica: entrar devagar em curvas, não frear dentro delas, usar o motor para reduzir a velocidade. “E isso vale em dobro nos dias de chuva”, destaca o tenente Arytan.

'Cidadania do trânsito'

Atenção, respeito e empatia. As três palavras resumem o que Paulo Dantas chama de “cidadania no trânsito”. Para ele, não basta saber dirigir. É preciso entender que cada atitude afeta o outro. “Evitar as famosas ‘roubadinhas’, como furar sinal ou pegar contramão, faz parte de ser cidadão. O trânsito precisa ser um pacto coletivo.”

Mesmo quando a estrutura da cidade parece trabalhar contra — com sinalização danificada, faixas apagadas ou vias esburacadas —, a postura do condutor pode evitar o pior. “A avenida Luís Viana (Paralela), por exemplo, nos horários de pouco movimento, vira pista de corrida. Não é falta de estrutura, é excesso de imprudência”, conclui Arytan.

Pedestres na avenida Manoel Dias da Silva e faixa esclusiva para motos | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

8 DICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA

Atenção total ao dirigir - Evite distrações como celular e som alto. Mantenha o foco constante na via e nos retrovisores.

Conheça e respeite as leis de trânsito - Sinal vermelho, preferenciais, limites de velocidade e regras de circulação são para todos.

Antecipe situações de risco - Use a “previsão”: observe bem à frente e ao redor do veículo. Isso ajuda a evitar acidentes causados por erros de outros.

Reduza a velocidade, mesmo dentro do limite - Se a via permite 60 km/h, ande a 50 km/h. Isso amplia seu tempo de reação.

Respeite todos os usuários da via - Pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas merecem atenção. Sinalize e dê passagem quando necessário, mesmo que a preferência seja sua.

Use os equipamentos de segurança - Motoristas: cinto sempre. Motociclistas: capacete e calçado adequado. Nada de pilotar de sandália!

Pare com segurança em caso de emergência - Ao encostar, use o triângulo a 30 passos do veículo, antes da curva se for o caso. Sempre sinalize adequadamente.

Se for atender o celular, pare o veículo - Jamais atenda ou olhe mensagens dirigindo. Encoste em local seguro, como um posto ou mercado, e só então atenda.

8 COMPORTAMENTOS DE RISCO NO TRÂNSITO

Usar o celular ao volante - Atender ligações ou checar mensagens tira a atenção e pode ser fatal, especialmente em avenidas movimentadas.

Desrespeitar o sinal vermelho - Avançar o sinal é uma infração grave e uma das principais causas de colisões em cruzamentos.

Roubadinhas no trânsito - Cortar caminho, invadir contramão ou furar fila em engarrafamento só aumenta o risco de acidentes.

Motociclista sem capacete ou de sandália - Além de ser ilegal, pilotar sem proteção adequada compromete a segurança em caso de queda ou colisão.

Ultrapassagens perigosas pela direita - Principalmente entre carros, esse comportamento pega motoristas desprevenidos e pode causar acidentes graves.

Ignorar a faixa de pedestre - Deixar de parar ou avançar com o sinal aberto para os pedestres coloca vidas em risco.

Parar na via sem sinalizar corretamente - Não usar o triângulo na distância adequada ou estacionar em curva compromete a visibilidade e a segurança dos demais.

Exceder a velocidade em áreas urbanas - Muitos só reduzem ao ver o radar. Fora disso, ignoram os limites e aumentam os riscos de atropelamentos e colisões.

*Orientações e alertas do instrutor Paulo Dantas, da Autoescola Ponto Alto