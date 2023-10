Confira as dicas para evitar acidentes no feriadão; PRF está de olho | A TARDE

Começa na madrugada desta quarta-feira, 11, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até as 23h59 do próximo domingo, 15, policiais rodoviários federais vão reforçar a fiscalização para garantir segurança no fluxo viário e proteção aos condutores, passageiros e pedestres que transitam nas rodovias federais.

De acordo com a PRF, o policiamento será reforçado em horários de maior incidência de acidentes graves de acordo com as estatísticas. "Tudo isso para garantir aos usuários das rodovias federais baianas maior segurança, conforto e fluidez no trânsito, colocando assim a segurança viária em posição de destaque para que todos possam retornar bem aos seus lares", diz a nota da polícia.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.



Dicas para a viagem



Para viajar em segurança e aproveitar o feriado prolongado, é importante os motoristas seguirem as recomendações abaixo:



- Descansar antes de viajar



- Verificar as condições do veículo



- Usar e pedir para que os passageiros usem o cinto de segurança



- Não consumir álcool antes de pegar a estrada



- Respeitar os limites de velocidade



- Respeitar a sinalização de trânsito



- Ultrapassar em local permitido e com atenção redobrada