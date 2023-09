Confira o que abre e fecha em Salvador e RMS no 7 de setembro

Nas margens do Rio Ipiranga, no Rio de Janeiro, o então monarca Dom Pedro II, decretou a Independência do Brasil de colônia de Portugal, ao dizer “Independência ou Morte”. Esse momento é celebrado até hoje, no dia 7 de setembro. Por causa do feriado nacional, shoppings, lojas, supermercados, entre locais terão horário de funcionamento especial. Confira abaixo:

| Shoppings |

Shopping da Bahia - No dia da Independência do Brasil, o shopping tem horário especial. As lojas âncoras, megalojas, quiosques, praça de alimentação, restaurantes e Pão de Açúcar funcionam das 12h às 21h. A academia Bodytech funciona das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5. A Clivale fica fechada.

Salvador Shopping - O shopping funciona em horário normal, das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping - O estabelecimento também funciona em horário normal de domingo, das 12h às 21h.

Shopping Paralela - Nesta quinta-feira, 7, a praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h, já as lojas estarão abertas das 13h às 21h. O cinema tem horário de funcionamento conforme a programação disponível no site.

Shopping Barra - No dia do feriado, as lojas, praça de alimentação e fast foods funcionam das 12h às 20h. O Barra Gourmet, Mamma Jamma e Tortarelli funcionam a partir das 12h. Como atração de lazer, tem a pista de patinação no gelo, que funciona na Praça Central Euvaldo Luz até o dia 10 de setembro. Para saber os horários do cinema é necessário consultar o site.

Shopping Paseo - No dia da Independência, o shopping tem horários de funcionamento diferentes. As lojas e quiosques funcionam das 13h às 19h, já os restaurantes abrem a partir das 12h. A unidade da academia Alpha Fitness do shopping funciona das 8h às 13h. Para saber as sessões no cinema, é preciso acessar o site do Cine Sala de Arte.

Shopping Itaigara - As lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 11h às 18h, já o Super Bompreço funciona das 7h às 18h. Para o dia da Independência, o shopping montou uma grade com atrações musicais para animar a tarde de crianças e adultos, na Praça Central.

A partir das 14h, o Grupo Canela Fina fará um show para as crianças. O repertório passeia por diversos estilos e temas do universo infantil. Em seguida, às 16h, acontecerá o “Especial Betto Narchi”, voltado para o público adulto. No repertório, terá clássicos internacionais, bolero e MPB. O estacionamento do empreendimento será gratuito nesse dia.

Boulevard Shopping Camaçari - O horário de funcionamento do empreendimento será alterado na quinta. As lojas e espaços infantis abrem às 14h e fecham às 21h, com exceção das lojas âncoras, como C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Lojas Americanas, que iniciam o atendimento a partir das 13h.

Já a praça de alimentação e o Magic Games, funcionam das 12h às 21h. A unidade da Academia Smart Fit do shopping funciona das 8h às 14h. Os cartórios do 1ª e 2º Ofício de Notas, a lotérica e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) estarão fechados. O SAC e a lotérica voltam a funcionar na sexta-feira, 8. Já os cartórios retomam o atendimento na segunda-feira, 11.

Shopping Vitória Boulevard - Localizado na Avenida Sete de Setembro, o estabeleciemento funciona das 12h às 19h.

| Lojas e Supermercados |

Ferreira Costa - O home center funciona normalmente no dia do feriado, das 8h às 19h.

Mercado do Rio Vermelho (Ceasa) - Os box do mercado abrem às 7h e fecham às 14h, já a praça de alimentação funciona das 7h às 16h.

| Lazer |

Museu do Mar Aleixo Belov - O local estará fechado no dia do feriado. Será aberto novamente na sexta-feira, 8, das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h.

Tarde divertida para a criançada no feriado de 7 de setembro

Data: Quinta-feira, 07/09

Onde: Vitória Boulevard - Praça de Alimentação

Horário: 12 às 17h

Aberto ao Público

Prefeitura de Salvador

O expediente nas repartições públicas municipais será suspenso na quinta-feira (7), durante o feriado da Independência do Brasil, retomando o funcionamento normal na segunda-feira (11). No entanto, alguns órgãos manterão uma programação com serviços essenciais para atender ao desfile cívico e garantir o ordenamento da cidade. Confira na íntegra o funcionamento e as operações dos órgãos municipais:

Transalvador – Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir, imediatamente, em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. Equipes da autarquia vão intensificar o monitoramento nos locais que sofrerão restrição de tráfego por conta das celebrações à Independência do Brasil. Aliado a isso, os agentes atuarão também nas vias de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a Rodoviária, o Ferry Boat, a Feira de São Joaquim e a Avenida Luís Viana (Paralela).

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também estará atento ao tráfego 24 horas, durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente durante o feriado.

Os setores de atendimento ao público, para serviços como defesa, recurso e credenciais especiais, por exemplo, não funcionarão na quinta-feira (7) e na sexta-feira (8), retornando ao pleno funcionamento na segunda-feira (11). Os setores de liberação de veículos custodiados não funcionam no dia do feriado (7), mas retornam normalmente na sexta-feira (8) e no sábado (9). O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Dique Salvador, número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24 horas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as de Saúde da Família (USF) retomam o atendimento a partir das 8h da próxima segunda-feira (11).

Educação – As aulas na rede municipal de ensino ocorrem até a quarta-feira (6) e retornam na segunda-feira (11).

Semop – Na quarta-feira (7), os mercados municipais e feiras funcionam até as 14h, com exceção do Mercado Municipal de Cajazeiras, que estará fechado. Além disso, o órgão realizará o monitoramento e ordenamento dos ambulantes no percurso do desfile cívico.

Prefeituras-Bairro – As Prefeituras-Bairro estarão fechadas durante a quinta-feira (7) e na sexta-feira (8). O atendimento será retomado às 8h da segunda-feira (11).

Codesal – Como serviço essencial da Prefeitura, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona todos os dias em regime de plantão 24h, inclusive no feriado de 7 de setembro. As equipes do órgão estarão de prontidão para atender as solicitações. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Sedur – O órgão intensificará a fiscalização no feriado, em regime de plantão, com o objetivo de fiscalizar a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador. A Sedur também realiza operações de combate à poluição sonora, publicidade e construção irregular. As denúncias de poluição sonora devem ser feitas através do Fala Salvador 156 ou pelo Aplicativo Sonora Salvador. Já o atendimento presencial na sede do órgão, na Avenida ACM, será suspenso e retorna na segunda-feira (11).

Guarda Municipal – A instituição atuará na manutenção das atividades de patrulhamento preventivo na cidade, na proteção de equipamentos públicos e no apoio aos órgãos públicos, a exemplo das blitze de trânsito Proteja a Vida. Além disso, 379 agentes vão participar do desfile de 7 de Setembro, no Centro.

Salvamar – A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) vai funcionar das 8h às 17h, com 32 postos armados do Jardim de Alah até Ipitanga (próximo ao kartódromo), e outros quatro postos volantes, além de prestar suporte com rondas ostensivas nas praias.

Simm e SAC do Empreendedor – O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e o SAC do Empreendedor estarão fechados na quinta-feira (7), com retorno das atividades na segunda-feira (11), às 8h.