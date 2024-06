Confira o que abre e fecha em Salvador e RMS no dia de Corpus Christi | A TARDE

Na quinta-feira, 30, é dia de feriado católico, o de Corpus Christi, que tem relação com a Páscoa. Por isso, diversos estabelecimentos vão funcionar em horário diferente. Já alguns shoppings e repartições públicas, funcionam em horário normal.

Confira os horários:

| Shoppings |

Shopping da Bahia: funcionará das 9h às 22h para lojas âncoras, praça de alimentação, restaurantes e lazer. A academia Bodytech funciona das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5, e o Playland funciona das 12h às 22h. Já a unidade de cinema Uci Orient funciona conforme programação do site.

Salvador Shopping: funcionará das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping: funcionará das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista: funcionará das 9h às 22h. Já o Centro Médico Bela Vista, SAC, unidade da academia Alpha Fitness e Cineflix funcionam em horário independente que podem ser conferidos nos sites.

Shopping Center Lapa: no feriado do dia 30 de maio, lojas e quiosques estarão abertos das 11h às 17h. Praça de alimentação e Cine Imperial funcionarão das 11h às 19h. No dia, acontecerá o Karaokê, das 16h às 19h, no 3° piso, dentro da programação do Som na Praça. O estacionamento no shopping é gratuito.

Shopping Piedade: funciona em horário diferenciado, das 10h às 18h. Na sexta-feira, 31/05, o estabelecimento volta a funcionar normalmente das 9h às 20h.

Os clientes também vão poder aproveitar, na quinta-feira, o "Arraiá do Coração" com música junina e comidas típicas. Às 11h, tem o trio de forró Neto de Procópio; às 14h30 o agito fica por conta da banda Forró Rosa Chá; e às 16h30, é a vez do grupo Favo de Mel.

Shopping Barra: mantém horário de funcionamento normal, das 9h às 22h, para as lojas e praça de alimentação. Já o Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, funcionam a partir das 12h. o Cinema funciona conforme programação do site Uci Orient.

Shopping Paralela: também funciona em horário normal das 9h às 22h.

Shopping Itaigara: funciona em horário reduzido das 10h às 17h. Já as lojas e quiosques ficam fechados. Ainda acontecerá o show do cantor de baladas Beto Narchi, das 14h às 16h. O estacionamento é gratuito.

Shopping Paseo: o funcionamento será em horário reduzido, das 9h às 20h. Funcionarão lojas e quiosques, a brinquedoteca Youplay e restaurantes. O horário do cinema Sala de Arte será de acordo com a programação do site. A unidade da academia Alpha Fitness funcionará das 9h às 13h.

Parque Shopping Bahia: lojas, quiosques, praça de alimentação e opções de lazer funcionam das 10h às 22h. A Alameda Gourmet funciona das 11h às 23h. Já a unidade do supermercado Hiperideal funciona das 6h30 às 22h. O cinema Cinépolis funciona conforme programação do site.

Outlet Premium Salvador: Outlet Premium Salvador mantém seu horário de funcionamento regular das 9h às 21h durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, dia 30 de maio.



Centro Comercial Pituba Parque Center: estará fechado.

| Mercados |

Atakadão Atakarejo - funcionará das 7h às 21h.



| Lojas |

Ferreira Costa Barris - A loja do Vale dos Barris tem funcionamento normal das 8h às 21h. O estacionamento é gratuito.

Ferreira Costa Paralela - também tem funcionamento normal, das 8h às 21h. O estacionamento é gratuito.

| Escolas |

Escolas estaduais - funcionarão normalmente.

| Serviço |

CCR Metrô - funcionará em horário normal das 5h às 00h.

SAC - o serviço suspende as funções no dia 30 de maio, em Salvador. No entanto, o SAC Móvel atende em Ibirapitanga, e em Juazeiro, na Feira Saúde Mais Perto.

| Lazer |

Zoológico - funcionará normalmente, das 9h às 17h.

