Confira o que abre e fecha no feriado de Proclamação da República

Nesta terça-feira, 15, o feriado de Proclamação da República vai afetar o funcionamento de diversos estabelecimentos como bancos, lotéricas e pontos turísticos, em Salvador e Região Metropolitana. No entanto, a maioria dos shoppings funciona normalmente. Confira abaixo o que abre e fecha.

|Lazer|

Museu de Arte da Bahia (MAB) - O primeiro museu do estado da Bahia abre na terça no mesmo horário habitual, às 13h e fecha mais cedo, às 17h. O estabelecimento volta a funcionar normalmente na quarta-feira, 16.

Mercado Modelo - Um dos símbolos turísticos mais conhecidos de Salvador, o Mercado Modelo vai funcionar das 9h às 14h.

Mercado Rio Vermelho - Popularmente conhecido como Ceasinha, o Mercado do Rio Vermelho funciona das 7h às 16h. As barracas de carnes, frutos do mar e outros produtos alimentícios funcionam das 7h às 14h; já a praça de alimentação das 11h às 16h.

|Shoppings|

Shopping da Bahia - Na terça-feira, todas as lojas, além da praça de alimentação, restaurantes e o mercado Pão de Açúcar, funcionam das 9h às 22h. A academia BodyTech funciona das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D6, mas a clínica Clivale vai estar fechada.

Parque Shopping da Bahia- Localizado em Lauro de Freitas, o shopping vai funcionar das 10h às 22h.

Shopping Bela Vista - Funcionará normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Barra - Lojas e praça de alimentação funcionam normalmente das 9h às 22h, mas o Barra Gourmet, espaço onde ficam os restaurantes Madero, a Mamma Jamma e a Tortarelli, funciona a partir das 12h.

Shopping Itaigara - As lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços, como bancos e lotérica estarão fechados. Abre somente o Super Bom Preço das 7h às 18h. A fastfood Subway atenderá pedidos por delivery.

Shopping Paseo - As lojas, quiosques e restaurantes funcionam das 9h às 21h.

Outlet Premium - Funciona normalmente das 9h às 21h, menos a lotérica.

|Supermercados|

Atacadão - Todas unidades funcionam normalmente das 7h às 22h.

Assaí - Unidades em Salvador abre de 7h às 22h. No interior, a unidade de Paulo Afonso funciona das 8h às 18h. Já a de Teixeira de Freitas estará fechada.