Confira o que funciona em Salvador e RMS no dia 2 de julho

No dia 2 de julho é celebrada a Independência do Brasil na Bahia, estado que teve um papel importante nesse marco histórico. Por isso, muitos estabelecimentos, como shoppings e mercados funcionam em horário especial. Confira:

| Shoppings |

Shopping da Bahia: as lojas âncora, megalojas, praças de alimentação, restaurantes e Playland funcionam das 12h às 21h. As lojas e quiosques abrem às 13h e fecham às 21h. Já a academia Bodytech funciona das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5.

Shopping Bela Vista: o estabelecimento comercial funciona em horário especial. As lojas e quiosques abrem às 13h e fecham às 21h. Já as lojas âncoras, praça de alimentação, lazer, supermercado GBarbosa e farmácias funcionam das 12h às 21h.

Shopping Barra: lojas, praça de alimentação, lazer, Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funcionam a partir das 12h. Os três primeiros fecham às 20h.

Shopping Paralela: praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h.

Shopping Piedade: lojas, quiosques e Praça de Alimentação funcionarão das 10h às 18h. Na quarta-feira, 03/07, o empreendimento volta a funcionar normalmente das 9h às 20h.

Shopping Itaigara: as lojas e os quiosques funcionam das 10h às 17h. Os bancos ficam fechados.

Shopping Paseo: lojas, quiosques e Youplay funcionam em horário especial, das 12h às 19h. Os restaurantes também funcionam a partir das 12h.

Boulevard Shopping Camaçari: funciona das 9h às 21h. A praça de alimentação e Magic Games ficam abertos das 11h às 21h. A academia Smart Fit funciona das 8h às 14h. O Dipuã fica aberto das 15h às 23h. A programação do cinema pode ser conferida no site do Cinemark. SAC, lotérica e cartórios estarão fechados.

| Lojas |

Ferreira Costa Barris: funciona das 8h às 21h.

Ferreira Costa Avenida Paralela: funciona das 8h às 21h.

| Mercados |

Mercado do Rio Vermelho: os box’s ficam abertos das 8h às 14h. A praça de alimentação funciona das 7h às 16h.

Hemoba

Na capital baiana, as unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/.

Confira o funcionamento dos mercados de Salvador:

Ceasa: ABERTO: 05h às 17h

Mercado do Ogunjá: ABERTO: 6h às 14h

Mercado de Paripe: ABERTO: 5h às 14h

Mercado das Sete Portas: ABERTO: 6h às 13h

Mercado do Rio Vermelho: ABERTO: Boxes: 7h às 14h Praças de alimentação: 7h às 16h