Conheça a cidade que precisa sair do próprio estado para chegar

Cidade vem ganhando notoriedade por essa peculiaridade logística - Foto: Reprodução internet

Trata-se de um fato geográfico peculiar, mas soa como contradição e é a mais pura realidade: quem viaja pelo nordeste de Goiás e precisa chegar à pequena cidade, se for seguir as orientações do GPS, precisará sair de Goiás, dá um pulo na Bahia e, aí sim, chegar ao destino.

Com cerca de 4.400 habitantes, segundo dados do Ibge, a cidade de Divinópolis vem ganhando notoriedade por essa peculiaridade logística.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Reprodução internet

A rota quebra a lógica do deslocamento interno. Pois, ao sair da capital (Goiânia), o trajeto mais eficiente, segundo orientação do GPS, é seguir pelo Distrito Federal (DF) até a divisa, onde o motorista pode pegar a BR-020 e seguir por aproximadamente uma hora em solo baiano.

Somente após esse desvio temporário, o condutor retorna a Goiás pela GO-463 para, finalmente, chegar ao destino.

Apesar da inusitada exigência de visitar um estado vizinho, Divinópolis de Goiás compensa o percurso. O município é um importante polo de ecoturismo na região das águas e cavernas do Cerrado.

Seu principal atrativo é o parque estadual da 'Terra Ronca', um complexo natural de tirar o fôlego, famoso pelas imponentes grutas e cavernas que oferecem atividades como rapel, escaladas e trilhas.