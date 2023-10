Conheça Santo André, paraíso dentro de Santa Cruz Cabrália | A TARDE

A cerca de quinze minutos através do Rio João de Tiba para quem está em Santa Cruz Cabrália, é possível encontrar um destino paradisíaco, marcado pela tranquilidade, na Costa de Descobrimento, no Sul da Bahia.

Trata-se de Santo André (www.santoandre-bahia.com) um distrito de Santa Cruz Cabrália que conta com uma população abaixo de 2 mil pessoas. O ambiente é total de calmaria, com pouca movimentação e praia deserta na maior parte da faixa de areia.

Santo André não deixa a desejar em nada a outros destinos turísticos do sul da Bahia. A oferta de hotéis e resorts é ampla, além de outros variados tipos de aluguéis. A maior parte desses estabelecimentos estão na beira-mar.

Em Santo André se destacam alguns hotéis, entre eles o Campo Bahia, onde a seleção da Alemanha se hospedou na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, e o Vila Angatú, dos mesmos donos alemães. Esses e outros hotéis de alta qualidade estão localizados em uma estrada de terra e vegetação preservada, unindo o verde ao conforto.

Vila Angatú | Foto: Daniel Genonadio | Ag. A TARDE

O gerente do Campo Bahia, Ruben Leme, que está no cargo desde 2018, contou durante visita técnica do Portal A TARDE, que Santo André é o local ideal para o turista que busca maior tranquilidade. Segundo o gerente, a maior parte dos hóspedes estão mais interessados no descanso e calmaria.

O Campo Bahia ainda conta com algumas curiosidades, já que inicialmente seria um condomínio e o projeto só mudou para receber a seleção alemã, que sofria com oferta de hospedagem no Brasil.

O hotel boutique 5 estrelas foi construído em apenas 6 meses e traz uma arquitetura diferenciada, oferecendo vilas com cinco quartos e uma ampla sala de convivência, ideal para famílias grandes e grupos de amigos que querem aproveitar a paz proporcionada em Santo André.

Foi reformado há quatro anos após ser adquirido pelo mesmo grupo do Campo Bahia. São 50 mil metros quadrados do resort 4 estrelas que preserva uma arquitetura colonial. Incluso na hospedagem estão o uso de duas piscinas, quadras para pratica de esportes na areia, quadra de tênis e um acesso exclusivo para praia. Uma proposta diferente, unindo conforto ao colonial.

Reprodução

*Repórter viajou à convite da Prefeitura de Santa Cruz Cabrália em parceria com a Azul