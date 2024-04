Conquista, Feira e Salvador lideram ranking de casos de Dengue | A TARDE

Com base nos dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Vitória da Conquista, Salvador e Feira de Santana emergem como as principais cidades afetadas pela proliferação da Dengue em 2024.

Com um total de 11.627 casos notificados, Vitória da Conquista lidera o ranking, seguida pela capital, que registrou 4.962 casos prováveis, e Feira de Santana, com 2.888 casos.

Além disso, a cobertura vacinal, até ontem, atingiu apenas 15,61%, evidenciando uma baixa adesão à vacinação contra a doença. Este cenário ressalta a importância de campanhas de conscientização.

Para equilibrar a balança e evitar que a dengue siga se espalhando na capital, ontem, foram realizadas diversas ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Inspeções para controle vetorial e bloqueio de transmissão focal ocorreram nos distritos sanitários Centro Histórico, Brotas, Boca do Rio, Cajazeiras e Cabula/Beiru.

“Essa estratégia vai ajudar na indicação da localização das equipes para trabalhar nas áreas onde tiver maior infestação e presença maior índice de positividade. Então, a gente pode fazer um trabalho mais efetivo.” esclarece Lucrécia Lopes, subcoordenadora das Arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Estratégia

O monitoramento deve ser feito por 10 meses para entender o comportamento do mosquito nessas áreas. A abordagem específica nas localidades envolve a colocação das armadilhas em todas as áreas do distrito, com exceção das áreas de mata ou vegetação fechada. “A equipe identifica os moradores dentro desse perímetro que têm interesse de deixar armadilha porque todo mês vai ter a visita da equipe para retirar as paletas, para recolher as armadilhas”.

Além dessas, o Setor de Educação e Mobilização Social em Zoonoses (Semzo) do CCZ também segue em diversos locais promovendo a conscientização através da educação.

A estratégia também envolve ações e atividades lúdicas, distribuição de materiais educativos, panfletos e orientações em escolas municipais da cidade, em Prefeituras-Bairro, unidades de saúde e locais de grande circulação de pessoas.

Hoje, estão programadas inspeções para o controle vetorial e bloqueio de transmissão focal nos Distritos Sanitários de Salvador.

Adicionalmente, será realizada uma ação do chaveiro para a abertura de imóveis fechados com possíveis focos na região da Vitória e Canela.

Está prevista também a aplicação de inseticida por UBV pesado em Fazenda Grande do Retiro - Bom Juá, das 4h às 8h, e em Periperi, Praia Grande, Rio Sena e Alto da Terezinha, das 17h às 21h. Além disso, será realizada a aplicação de inseticida por UBV costal e inseticida de efeito residual em todos os distritos sanitários com casos notificados.

