Conselho de Turismo de Camaçari lança campanha de turismo sustentável | A TARDE

Com o lema "ordenar para desenvolver", o Conselho Municipal de Turismo de Camaçari (Comtur) está encabeçando uma campanha que promove a escuta ativa nos setores ligados ao trade turístico e faz o intermédio entre as demandas das comunidades. Os temas de interesse dos moradores e comerciantes foram pautados em reunião, na sede do Comtur.

O encontro que aconteceu na última terça-feira, 5, apresentou aos presentes um vídeo informativo pedindo o ordenamento, atualização da legislação ambiental e intervenções no trânsito para as localidades turísticas do município. A produção audiovisual, aponta os transtornos causados pelos veículos de fretamento clandestinos, os prejuízos causados ao comércio local e relatam sobre o rastro de sujeira deixada nas praias, o que chamam de Turismo Predatório.

Os moradores acreditam, que as longas filas e o caos para embarque e desembarque nas localidades podem ser extintos ou apaziguados com o ordenamento do acesso dos veículos de grande porte, assim como a designação de áreas de estacionamento. Para ilustrar a reivindicação, usam como exemplo, as ações adotadas pelo município de Mata de São João através da Lei n° 832/2021, que disciplina sobre “o trânsito de ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento turístico intermunicipal ou interestadual”.

O dispositivo legal implantado pela cidade vizinha, estabelece que o acesso dos veículos de fretamento turístico intermunicipal ou interestadual será permitido apenas para empresas ou entidades registradas no DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], na AGERBA [Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia] e inscritas no CADASTUR, assim como precisam ter o acompanhamento do guia de turismo, devidamente credenciado pelo Ministério do Turismo.

O grupo argumenta ainda que as conquistas consecutivas do selo Bandeira Azul pelas praias de Guarajuba e Itacimirim, aliados ao investimento municipal de mais de R$ 100 milhões em obras de infraestrutura turística, credenciam o município de Camaçari para ser um um destino turístico nacional.