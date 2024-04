Conselho Deliberativo do Sebrae se reúne no Sul do Estado | A TARDE

As cidades de Ilhéus e Itabuna, no sul do Estado, são palcos do encontro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia, evento que acontece desde sábado, 23, e vai até a próxima terça-feira, 26. O encontro serve para reunir diversos líderes empresariais e apresentar o cenário regional do sul da Bahia.

Na segunda-feira, 25, a partir das 8h30, no hotel Praia do Sol, em Ilhéus, acontece o seminário "Diálogos para o desenvolvimento do sul da Bahia". O seminário visa ser um marco na busca por soluções e caminhos que promovam o crescimento econômico aliado à preservação ambiental no sul da Bahia e se destaca por trazer à tona questões cruciais para a região, desde oportunidades de negócios até estratégias financeiras. Além disso, vai proporcionar um espaço de diálogo construtivo entre representantes de diversas instituições e empresários locais. O encontro antecede a reunião do Conselho.

O encontro também terá representantes da FIEB, FACEB, FAEB, FCLB, Fecomércio, Sudene, Superintendências do Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.