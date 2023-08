Consórcios fazem parceria com Detran para melhorar trânsito no estado

A Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA) firmou parceria com o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e com o Detran, com o objetivo de contribuir para o plano de redução de mortes e lesões no trânsito.

Dentro da iniciativa, estão previstas ações coordenadas para tornar as vias mais seguras e para conscientizar a população sobre a importância do tráfego responsável.

Para o presidente da FECBAHIA, Thiancle Araújo, ao incentivar a municipalização do trânsito por meio dos consórcios públicos, a federação demonstra compromisso em buscar soluções integradas para enfrentar esse desafio que impacta diretamente a vida de milhares de cidadãos.