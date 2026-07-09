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ConstruNordeste chega à 4ª edição para impulsionar construção civil

Dirigentes do Sinduscon foram recepcionados pela diretoria do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 9

Ane Catarine e Yuri Abreu
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem ConstruNordeste chega à 4ª edição para impulsionar construção civil
Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Entre 12 e 14 de agosto, o Centro de Convenções Salvador será palco da quarta edição da ConstruNordeste, uma das principais plataformas de negócios da construção civil das regiões Norte e Nordeste do país.

Para dar mais detalhes sobre o evento, dirigentes do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon) fizeram uma visita de cortesia ao Grupo A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 9, em que foram recebidos pelo diretor de Relações Institucionais do grupo, Luciano Neves, e pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute.

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"É um sucesso ano após ano. No ano passado nós tivemos 35 mil visitantes e todos os estandes vendidos", afirmou o presidente do Sinduscon Bahia, Eduardo Bastos, revelando qual deve ser a novidade para a edição de 2026 da feira.

Retrofit será destaque na ConstruNordeste

Para a edição deste ano, Bastos afirmou que o destaque deve ser para o conceito retrofit, processo de modernização de edificações antigas, atualizando seus sistemas para os padrões de segurança atuais.

Para o presidente do Sinduscon, a tendência é a de que Salvador se mantenha nesta tendência.

"Estamos trazendo este ano, junto com o Sinduscon de São Paulo, um seminário, uma palestra sobre retrofit de cidades. É o que a gente precisa. Salvador é uma cidade que está indo para 500 anos. Nós temos um centro histórico em que esse processo já se iniciou há alguns anos, essa recuperação, e a gente precisa dar continuidade, porque é uma área muito rica", disse.

"Tem sido uma tendência em todas as cidades do mundo, e a gente, com essa parceria com o Sinduscon de São Paulo, em que eles têm um seminário anual sobre retrofit, vai trazer algumas experiências. Então, a gente espera, dentro do contexto, consolidar esse movimento de retrofit aqui com vários palestrantes de Salvador e da própria Bahia", completou Eduardo Bastos.

Vicente Matos, Luciano Neves, Eduardo Bastos e Eduardo Dute
Vicente Matos, Luciano Neves, Eduardo Bastos e Eduardo Dute - Foto: Ane Catarine | AG. A TARDE

Diversificação na ConstruNordeste

A ConstruNordeste também é um espaço voltado para além da construção civil. Para o diretor de ESG da Sinduscon, Vicente Mattos, o evento se consolida justamente por ter esse perfil de diversificação.

"Temos três auditórios com seminários com assuntos diversos. É um seminário na área da industrialização, da construção. Temos atividade também nesse conteúdo de feira de empregabilidade. Temos rodada de negócios com as empresas; na parte de perícia, temos também um seminário", afirmou.

"Então são atividades diversas, temos um fórum das mulheres, a mulher muito presente, cada vez mais, em todas as atividades econômicas, inclusive na parte da engenharia. Então, tudo isso leva a que a gente consiga fazer um maior evento, em termos de público, de importância, no Centro de Convenções da Bahia", finalizou Mattos.

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