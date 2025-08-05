Conteúdo de abuso sexual infantil em redes sociais é apreendido na Bahia

Contra o investigado, havia consistentes acusações de que armazenava arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças - Foto: Divulgação | PRF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 5, a operação Kori, passando o combate ao crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Kori é uma divindade (orixá) africana da juventude e da vida, protetora das crianças.

Foi cumprido um mandato de busca e apreensão para encontrar e apreender equipamentos eletrônicos, como computadores e aparelhos celulares de uso pessoal do investigado e outros objetos comprobatórios da prática dos crimes em apuração, no município de Brumado, sudoeste da Bahia.

A investigação se amparou, inicialmente, na coleta de relatórios de organizações não governamentais sobre tráfego de conteúdo de abuso sexual infantil em redes sociais.

No presente caso, havia contra o investigado, consistentes acusações de que armazenava arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, o que configura, em tese, a prática do crime do Estatuto da Criança e do Adolescente.