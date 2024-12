Conversas para chegada do Consórcio Polotech Nordeste avançam na RMS

Conversas avançam para a chegada do Consórcio Polotech - Foto: Divulgação

As conversas para a construção do Consórcio Intermunicipal Polotech Nordeste continuam acontecendo, apontando avanços significativos, sob a coordenação de Alexandre Filgueiras, especialista em Economia Digital e Inovação. O encontro da última quinta-feira, 12, conseguiu traçar a futura integração de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O prefeito de Dias D'Ávila, Alberto Castro, esteve no encontro, assim como o procurador-geral do município, Roberto Araújo. O consórcio, que representa bilhões em investimento privado, vai promover a inclusão tecnológica em diversas áreas, com a expectativa de oferta de 60 mil bolsas de estudos na fase inicial de execução, além da geração de 30 mil empregos diretos, podendo chegar a até 45 mil, se contar as vagas indiretas.

Nas últimas semanas, as negociações para a chegada do polo ocorreram com representantes do Executivo de Lauro de Freitas, Salvador, Camaçari e Simões Filho.

O processo será iniciado com a contrução da Faculdade Municioal de Tecnologia e Inovação, que será também um Centro de Treinamento, com os melhores profissionais disponíveis no mercado. O Polotech Nordeste deve abrigar um ecossistema demais de 800 empresas.

"Em nome de todo o grupo empresarial, quero expressar minha profunda gratidão a todos estes entusiastas da tecnologia, dispostos a compartilhar suas visões otimistas e futuristas para construção deste empreendimento formato para gerar mais de 30 mil empregos diretos e 45 mil indiretos, além da instituição de políticas públicas voltadas para a criação do maior polo de Ciência, Tecnologia e Inovação da nossa região, trazendo significativos benefícios para a economia da região Nordeste e para a sociedade brasileira como um todo", apontou o empresário Alexandre Filgueiras.