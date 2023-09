Corpo de baiano que morreu na Europa é enterrado no Recôncavo

O corpo do gastrólogo baiano Filiphe Soares Braga, de 29 anos, foi enterrado neste sábado, 16, em Santo Antônio de Jesus, município do recôncavo da Bahia.



Filiphe faleceu no dia 18 de agosto, em Malta, na Europa, três dias após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A família do gastrólogo pediu doações através de uma vaquinha online e de contas bancárias, para poder trazer o corpo para a Bahia. Foram arrecadados cerca de R$ 58 mil.

O corpo de Filiphe chegou na madrugada deste sábado, 16, e foi levado direto para Santo Antônio de Jesus.

Quando morava em Salvador, Filiphe vendia lanches inspirados na cultura geek, em pontos turísticos da cidade, como na Barra. Em maio, ele tinha se mudado para Malta, país com pouco mais de 500 mil habitantes, situado na região central do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa do Norte da África. O objetivo de Filiphe era buscar novas oportunidades, principalmente de emprego.