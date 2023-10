Corpo de Bombeiros Militar realiza "Dia das Crianças solidário" | A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai comemorar o Dia das Crianças com menores de duas instituições baianas, na próxima segunda-feira, 9. Mais de 100 crianças vão participar do evento que vai acontecer das 9h às 12h no Instituto Militar de Ensino Superior de Bombeiros (IMESB) em Simões Filho.



As crianças terão demonstrações dos caminhões utilizados pelos bombeiros, como o auto bomba tanque salvamento (ABTS), além de todas as outras viaturas.

Os equipamentos utilizados no dia a dia dos bombeiros militares também serão apresentados, e os pequenos vão participar de atividades de entretenimento, além de terem uma apresentação da banda de música da instituição.