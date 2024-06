Corpo de homem é encontrado às margens de pista em Salvador | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-324, na região de São Gonçalo, em Salvador, dentro de um carro de mão e com marcas de tiros, na manhã desta segunda-feira, 3.

Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada e uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. As circunstância, autoria e motivação do crime serão investigadas.

