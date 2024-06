Dupla tenta escapar da polícia e capota carro em avenida de Salvador | A TARDE

Dois homens foram presos na noite de domingo, 2, sob a suspeita de cometer vários assaltos na região da Avenida Heitor Dias, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Militar, os militares da 26ª CIPM faziam rondas em Brotas, quando foram informados por transeuntes de dois indivíduos em um veículo cometendo roubos na região. Durante as buscas, os pms avistaram um carro cujas características correspondiam às do automóvel indicado.

O receber voz de parada, o carro dos suspeitos fugiu em direção à Av. Heitor Dias, onde o condutor perdeu o controle do veículo, que capotou. Ao desembarcar do automóvel, o motorista atirou contra os policiais e se jogou em um canal de esgoto. Houve revide e o indivíduo foi atingido na perna e alcançado. O segundo suspeito foi apreendido ainda dentro do carro.

Com o homem ferido, que foi socorrido para o HGE para atendimento médico, foram apreendidos um revólver de calibre 38, com três munições intactas e três deflagradas.

Após o socorro, os dois indivíduos foram encaminhados para a DRFRV, onde a ocorrência foi registrada.

