Corpo de homem é encontrado dentro de mala de carro em Salvador

Empresário foi sequestrado na Liberdade - Foto: Leitor | A Tarde

O corpo de um homem foi encontrado na mala do seu próprio carro, na manhã desta sexta-feira, 21, na região do Bosque das Bromélias, na BA-526. A vítima foi identificada como Carlos Edmilson Ferreira dos Santos. O autônomo foi sequestrado no bairro da Liberdade, na última terça-feira, 18, e desde então a família buscava por ele.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e com dez disparos de arma de fogo. O departamento de Polícia Técnica esteve no local e encaminhou os restos mortais para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações da Polícia Civil, os criminosos tentaram incendiar o carro da vítima, mas não conseguiram.