Corpo de homem que desapareceu no mar é encontrado | A TARDE

O corpo de um homem que estava desaparecido no mar após o naufrágio de uma embarcação no sul da Bahia, foi encontrado por ribeirinho na manhã deste domingo, 19, em uma área de manguezal, próxima a cidade de Camamu. A informação foi divulgada pela Marinha do Brasil, através da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus.

O homem estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira, 17. A Marinha lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares da vítima.

Segundo a Marinha, três tripulantes estavam a bordo da embarcação que transportava materiais de construção. Dois homens conseguiram nadar até a margem e foram resgatados, mas o terceiro ocupante da embarcação desapareceu.

Equipes de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha foram acionadas e deram suporte à operação de buscas com embarcação e uma moto aquática.

Será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Quando o procedimento e formalidades legais forem cumpridas, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.